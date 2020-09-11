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В Тульской области состоится общерегиональный субботник
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области состоится общерегиональный субботник

В генеральной уборке примут участие трудовые коллективы и жители региона.

В субботу, 12 сентября, по инициативе главы региона Алексея Дюмина в Тульской области состоится общеобластной субботник. На него приглашены трудовые коллективы и все жители региона.

Планируется очистить от мусора и листвы придомовые территории,  территории госучреждений и общественные пространства. Работы пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Вывоз мусора обеспечат региональные операторы.

Дополнительно в этот день в рамках «Всероссийского экологического субботника Зеленая Россия», приуроченного к Году памяти и славы, будут высажены деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. А участники Общероссийской акции «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология» очистят от мусора берега водоемов региона.

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