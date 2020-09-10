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В Туле пройдут обзорные экскурсии, посвященные 500-летию городского кремля

В Туле пройдут обзорные экскурсии, посвященные 500-летию городского кремля

За 2,5 часа участники посетят старинные улицы и увидят главные достопримечательности оружейной столицы.

Центр приёма гостей Тулы приглашает на обзорную автобусную экскурсию под названием «Тула. Кремль. 500 лет». Она пройдёт 13, 20 и 27 сентября.

Участников ждёт путешествие по старинным улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей, а также знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной пять веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.

Вы станете участниками экскурсии внутри кремлёвских стен, узнаете о быте жителя кремля в XVI – XVII вв., об устройстве жизни в «граде каменном» с его мощёными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с башнями, в которых была сосредоточена боевая мощь Тульского кремля. Также гостям покажут, как преобразился древний памятник в канун своего пятисотлетия.

С 12.00 до 13.20 пройдёт автобусная экскурсия по городу, а с 13.30 до 14.30 – экскурсия по территории Тульского кремля. В стоимость входит поездка на комфортабельном автобусе, услуги гида-экскурсовода, экскурсия в музее «Тульский кремль».

Сбор группы 13, 20,27 сентября – в 12.00 по адресу: ул. Демонстрации, д 1-А. Стоимость билета: дети и пенсионеры – 800 рублей, взрослые – 850 рублей. Действует предварительная запись по телефонам: 8(902)697-00-10 и 8(800)201-71-00.

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вчера, в 22:38 −1
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