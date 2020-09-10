В Тульской области за сутки 29 случаев COVID-19
Зарегистрировано два летальных исхода.
В Тульской области за сутки выявлено 29 случаев коронавируса, 40 человек выздоровели, двое скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего с начала периода COVID-19 заразились 9542 жителя региона, 8470 выздоровели, 341 умер.
Статистика по России за сутки такова:
вчера, в 10:48, 24 5548 2
8 сентября, в 10:36, 8 5174 1
7 сентября, в 16:58, 122 12127 -5
7 сентября, в 10:30, 6 2016 1
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