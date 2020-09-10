В Тульской области за сутки 29 случаев COVID-19

В Тульской области за сутки выявлено 29 случаев коронавируса, 40 человек выздоровели, двое скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего с начала периода COVID-19 заразились 9542 жителя региона, 8470 выздоровели, 341 умер.

Статистика по России за сутки такова: