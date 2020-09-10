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Тульская область будет развивать сотрудничество с Индией
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область будет развивать сотрудничество с Индией

Речь идет о металлургии, химии, а также сельском хозяйстве и машиностроении.

9 сентября в правительстве региона в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание с торговым представительством РФ в Республике Индия и индийской Ассоциацией торговли и промышленности.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества, а также увеличение взаимного товарооборота и совместную реализацию инвестиционных проектов.

Министр экономического развития Тульской области Марчел Кептэнарь напомнил, что регион занимает 3-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов России. В области есть всё необходимое для успешной реализации инвестиционных проектов.

Министр также отметил, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт» ставит перед регионом серьезные задачи по наращиванию внешнего торгового оборота. Экспорт Тульской области за первое полугодие 2020 года составил 1,56 млрд долларов США и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,5%.

Участники совещания договорились о развитии сотрудничества в металлургии и химии, а также сельском хозяйстве и машиностроении.

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