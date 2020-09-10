В Тульской области в лесу заблудился грибник

Накануне вечером в полицию сообщили, что в лесу в Арсеньевском районе заблудился 35-летний житель Плавска. Мужчина отправился в лесной массив за грибами, при этом у него был с собой мобильный телефон.

Когда стемнело, грибник внезапно понял, что не может найти нужную тропинку для выхода из леса к деревне. Дозвониться по телефону у него тоже не получалось — не было сети.

- Ходя по лесному массиву, мужчина сумел сделать экстренный звонок и сообщить своё приблизительное местонахождение, а также попросить о помощи. Незамедлительно к лесному массиву направились все службы района, способные осуществлять поиск пропавших, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские, прибывшие к лесу, использовали громкоговорящие и световые устройства. Это позволило заблудившемуся выйти на шум.

По предварительным данным, никаких угроз жизни и здоровью грибника нет.