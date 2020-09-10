Прапорщик Росгвардии из Тулы может выиграть миллион от телеканала «Пятница!»

На «Пятнице!» продолжается четвертый сезон реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» и звездным кондитером Ренатом Агзамовым. Кулинары-любители и профессиональные пекари начали кулинарное соревнование за титул лучшего кондитера страны и крупный денежный приз.

Среди участников нового сезона и претендентов на победу оказалась 32-летняя Олеся Товкань из Тулы. Девушка — прапорщик, но сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Она прошла масштабный кастинг, чтобы представить на суд Агзамова свой десерт и попробовать доказать, что достойна выиграть.

По правилам проекта прапорщику Олесе и остальным кандидатам на победу придется пройти несколько кулинарных испытаний, одно из которых — повторить шедевр Рената Агзамова, приготовленный по специальному заказу.

Удалось ли Олесе Товкань из Тулы выполнить все задания и попасть в суперфинал шоу, можно увидеть уже сегодня, 10 сентября, в 19.00 на телеканале «Пятница!».