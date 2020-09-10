новости
новости
Регистрация
Корреспондента портала Myslo наградили памятной медалью

Корреспондента портала Myslo наградили памятной медалью

Журналист Оксана Грудинина освещала работу тульских волонтеров в период пандемии.

9 сентября в Доме дворянского собрания состоялось торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Среди награжденных – корреспондент портала Myslo Оксана Грудинина.

Журналист освещала работу тульских волонтеров в период пандемии коронавируса

Медали добровольцам и партнерам акции вручили заместитель председателя правительства — министр внутренней политики Тульской области Антон Агеев и министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин.

– Мы готовы и дальше поддерживать ваши добровольческие инициативы и продолжать сотрудничество. У нашего региона есть будущее благодаря тому, что здесь живут такие неравнодушные люди, как вы. Спасибо, что не остались в стороне. Вместе нам всё под силу, – сказал Алексей Давлетшин.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:39 +12
Другие статьи по темам
Люди
Оксана Грудинина
Место
Тула
Прочее
Mysloредакция Слободы и MysloМывместепандемия коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Музейном квартале Тулы работали пожарные: фоторепортаж
В Музейном квартале Тулы работали пожарные: фоторепортаж
Тульская область будет развивать сотрудничество с Индией
Тульская область будет развивать сотрудничество с Индией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.