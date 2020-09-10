Корреспондента портала Myslo наградили памятной медалью
Журналист Оксана Грудинина освещала работу тульских волонтеров в период пандемии.
9 сентября в Доме дворянского собрания состоялось торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Среди награжденных – корреспондент портала Myslo Оксана Грудинина.
Журналист освещала работу тульских волонтеров в период пандемии коронавируса.
Медали добровольцам и партнерам акции вручили заместитель председателя правительства — министр внутренней политики Тульской области Антон Агеев и министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин.
– Мы готовы и дальше поддерживать ваши добровольческие инициативы и продолжать сотрудничество. У нашего региона есть будущее благодаря тому, что здесь живут такие неравнодушные люди, как вы. Спасибо, что не остались в стороне. Вместе нам всё под силу, – сказал Алексей Давлетшин.