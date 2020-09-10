Корреспондента портала Myslo наградили памятной медалью

9 сентября в Доме дворянского собрания состоялось торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Среди награжденных – корреспондент портала Myslo Оксана Грудинина.

Журналист освещала работу тульских волонтеров в период пандемии коронавируса.

Медали добровольцам и партнерам акции вручили заместитель председателя правительства — министр внутренней политики Тульской области Антон Агеев и министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин.

– Мы готовы и дальше поддерживать ваши добровольческие инициативы и продолжать сотрудничество. У нашего региона есть будущее благодаря тому, что здесь живут такие неравнодушные люди, как вы. Спасибо, что не остались в стороне. Вместе нам всё под силу, – сказал Алексей Давлетшин.