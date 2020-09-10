Студенты об онлайн-занятии в тульском вузе: «Преподаватель что, был под кайфом?!»

Ребята прислали в редакцию Myslo запись отрывка занятия по истории философии. Преподаватель вёл себя ну очень странно.

Сегодня в редакцию Myslo студенты одного из тульских вузов прислали видео с отрывком онлайн-занятия по истории философии. Занятие проходило удаленно — с помощью платформы Zoom.

Достать мобильник и включить камеру студентов заставило необычное поведение преподавателя. Мужчина путался в мыслях, делал странные паузы, медленно моргал. Создавалось впечатление, что он находится в состоянии измененного сознания. Ну и предмет, возможно, располагает…

Смотрите сами:

Мы не упоминаем здесь название вуза, не называем имени преподавателя. Думаем, что руководство учебного заведения узнает своего сотрудника и оценит его работу самостоятельно.

И еще вопрос. Студенты, которые обучаются не на бюджетной основе (а таких немало) платят немаленькие деньги за учебу. Рационально ли тратят деньги родители, когда их дети получают такое «полусонное» занятие?

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