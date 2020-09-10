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Студенты об онлайн-занятии в тульском вузе: «Преподаватель что, был под кайфом?!»

Студенты об онлайн-занятии в тульском вузе: «Преподаватель что, был под кайфом?!»

Ребята прислали в редакцию Myslo запись отрывка занятия по истории философии. Преподаватель вёл себя ну очень странно.

Сегодня в редакцию Myslo студенты одного из тульских вузов прислали видео с отрывком онлайн-занятия по истории философии. Занятие проходило удаленно — с помощью платформы Zoom.

Достать мобильник и включить камеру студентов заставило необычное поведение преподавателя. Мужчина путался в мыслях, делал странные паузы, медленно моргал. Создавалось впечатление, что он находится в состоянии измененного сознания. Ну и предмет, возможно, располагает…

Смотрите сами:

Мы не упоминаем здесь название вуза, не называем имени преподавателя. Думаем, что руководство учебного заведения узнает своего сотрудника и оценит его работу самостоятельно.

И еще вопрос. Студенты, которые обучаются не на бюджетной основе (а таких немало) платят немаленькие деньги за учебу. Рационально ли тратят деньги родители, когда их дети получают такое «полусонное» занятие?

Редакция оставляет за вузом и преподавателем право высказаться на страницах нашего издания в любое удобное для них время.

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Тула

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