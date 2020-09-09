Житель Кимовска получил срок за пьяное ДТП, в котором погиб его пассажир

Нетрезвый мужчина ехал со скоростью более 100 км/ч, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Кимовский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении пьяного ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что вечером 28 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал со стороны поселка Пронь в сторону Кимовска. Нарушив ПДД, водитель ехал со скоростью более 100 км/ч, которая не обеспечила возможность постоянного контроля за движением, а алкогольное опьянение ухудшило внимание и реакцию.

В результате мужчина не справился с управлением – легковушка выехала на встречную полосу, зацепила обочину и опрокинулась в кювет. Пассажир машины погиб на месте.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством на три года. Приговор в апелляционном порядке не обжаловался и вступил в законную силу.