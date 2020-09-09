Модельное агентство Linda приглашает туляков в школу моделей

Стать будущей звездой подиумов могут юноши и девушки, а также женщины в возрасте до 55 лет.

Одно из крупнейших региональных модельных агентств России приглашает детей, девушек, юношей и женщин для обучения и участия в модных показах, fashion-съемках, конкурсах и шоу-программах.

В детское модельное агентство «Linda Kids» приводят детишек с трех лет – они осваивают дефиле, занимаются фототренингом, хореографией, вокалом, рисованием, изучают сценическую речь и актерское мастерство. Это поможет им выражать себя, позировать перед камерой, демонстрировать различные коллекции на сцене и подиуме, знакомиться с новыми друзьями.

Для успешного развития творческого потенциала ребенка в модельном агентстве работает танцевальная студия «Л-денс», вокальная студия, студия телевидения и тележурналистики «Линда ТВ».

Для девушек и юношей от 14 лет занятия в модельном агентстве Linda основаны на профильной подготовке. Уже во время обучения они принимают участие в показах, фотосъемках и кастингах, нарабатывая опыт и формируя свою презентационную конкурентоспособную базу.

Также в модельном агентстве Linda открыто новое направление для женщин до 55 лет. Занятия помогут им взглянуть на себя по-новому, познакомиться с интересным миром моды изнутри. Коллектив школы – педагоги с многолетним стажем работы в модельном бизнесе и солидным опытом преподавания.