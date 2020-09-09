Открытые колодцы, грязь и отсутствие дороги: туляки с Косой Горы не могут выйти из дома без резиновых сапог

Жители возмущены тем, что практически с начала строительства канализации к домам не могут проехать машины, в том числе пожарные или скорые.

В редакцию Myslo сегодня обратились жители частного сектора на ул. Мира Косой Горы. Там уже более месяца идут протягивают канализационные сети.

- Канализация – это хорошо, но траншею, разрытую посреди улицы, до сих пор не зарыли. Уже около месяца посреди улицы стоят открытые колодцы, полные воды. Четыре из них уже сломались. Не дай бог ребёнок туда попадёт случайно — там воды полно. У нас детей достаточно. На улицу не выпускаем, погода хорошая, а они дома сидят. В школу ходят в сапогах, иначе не пройдёшь, — рассказала Галина, жительница поселка.

В сухую погоду ситуация осложнялась только отсутствием транспортного сообщения.

Из-за того, что ремонт идет на параллельных улицах, спецтранспорт, такой как скорая, пожарная и прочие проехать смогут не везде. А с началом дождей теперь еще добавились лужи и грязь.

Напомним, в июле в пос. Косая Гора Тулы началось строительство канализации. Работы начались сразу на 11 улицах: Латинская, Садовая, Мира, Металлургов, Советская, Прогресс, Школьная, М. Горького, Лесная, Пионерская, Л.Толстого.

Цель — обеспечить сетями водоотведения больше 1100 жителей, 480 индивидуальных жилых домов и 4 многоквартирных дома. Протяженность сетей составит 6,5 км. Работы должны завершиться в ноябре 2020 года.