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Банк России приглашает тульских студентов на стажировку

Банк России приглашает тульских студентов на стажировку

Принять участие в конкурсе могут студенты последнего курса бакалавриата или специалитета, а также магистратуры.

Стартовал прием заявок от студентов, желающих пройти стажировку в Банке России в Москве и его подразделениях в Санкт-Петербурге, Рязани, Казани, Екатеринбурге и Томске. В конкурсном отборе могут принять участие студенты магистратуры, а также последнего курса бакалавриата или специалитета, сообщает пресс-служба регулятора.

Учащиеся, которые успешно прошли онлайн-тестирование и собеседование, с февраля 2021 года в течение полугода будут проходить практику в департаментах денежно-кредитной политики, информационной безопасности, подразделениях, отвечающих за надзор и регулирование, и других. Многие позиции рассчитаны на специалистов в сфере информационных технологий, математиков, аналитиков.

Заявки принимаются до 25 октября. Подробности здесь.

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