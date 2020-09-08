Банк России приглашает тульских студентов на стажировку

Принять участие в конкурсе могут студенты последнего курса бакалавриата или специалитета, а также магистратуры.

Стартовал прием заявок от студентов, желающих пройти стажировку в Банке России в Москве и его подразделениях в Санкт-Петербурге, Рязани, Казани, Екатеринбурге и Томске. В конкурсном отборе могут принять участие студенты магистратуры, а также последнего курса бакалавриата или специалитета, сообщает пресс-служба регулятора.

Учащиеся, которые успешно прошли онлайн-тестирование и собеседование, с февраля 2021 года в течение полугода будут проходить практику в департаментах денежно-кредитной политики, информационной безопасности, подразделениях, отвечающих за надзор и регулирование, и других. Многие позиции рассчитаны на специалистов в сфере информационных технологий, математиков, аналитиков.