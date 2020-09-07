В офисах МФЦ в Тульской области установлены платежные терминалы

Тульское отделение Сбербанка и МФЦ завершили второй этап установки платежных терминалов в офисах МФЦ в Тульской области.

Напомним, в минувшем году между ГБУ ТО «МФЦ» и ПАО Сбербанк подписан договор о размещении POS-терминалов для безналичной оплаты госпошлин и иных платежей. Это проект, который повышает качество обслуживания жителей региона в отделениях МФЦ.

Внедрение POS-терминалов позволяет заявителям, использующим карты любого банка, осуществить оплату, не покидая окно приема. Это существенно экономит время при посещении МФЦ.

На текущий момент платежными терминалами оснащены 34 отделения МФЦ Тульской области. В 90% окон установлены POS-терминалы и реализована возможность бесконтактной оплаты услуг МФЦ и госпошлин.

С момента запуска проекта через POS-терминалы в окнах приема отделений МФЦ было совершено порядка 35 000 платежей.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

«Современные технологии должны использоваться в интересах жителей. Размещение POS-терминалов для безналичной оплаты позволяет сделать сервисы еще более удобными, безопасными и доступными для каждого жителя области. Совместный проект с МФЦ Тульской области направлен именно на это».



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