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С начала пандемии в Тульской области от COVID-19 умерли 335 человек

С начала пандемии в Тульской области от COVID-19 умерли 335 человек

Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 13 пациентов. Это жители Тулы, Воловского, Донского, Ефремовского, Киреевского и Новомосковского районов в возрасте от 31 года до 93 лет. У всех пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 335 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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