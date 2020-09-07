С начала пандемии в Тульской области от COVID-19 умерли 335 человек

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 13 пациентов. Это жители Тулы, Воловского, Донского, Ефремовского, Киреевского и Новомосковского районов в возрасте от 31 года до 93 лет. У всех пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 335 человек.