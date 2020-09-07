В Тульской области за неделю коронавирусом заболели 200 жителей
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 9454 случая заболевания.
По данным регионального оперативного штаба, с 1 по 7 сентября в Тульской области зарегистрировано 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 20 районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Новые случаи не выявлены в Алексинском, Воловском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Тепло-Огаревском и Ясногорском районах.
274 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 8344 человека.
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