В Тульской области за неделю коронавирусом заболели 200 жителей

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 9454 случая заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, с 1 по 7 сентября в Тульской области зарегистрировано 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 20 районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Новые случаи не выявлены в Алексинском, Воловском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Тепло-Огаревском и Ясногорском районах.

274 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 8344 человека.