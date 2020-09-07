Журналисты рассекретили гражданство владельца сети магазинов «Спар»

В списке значится Антон Белобрагин, владелец сети магазинов «Спар» и Тульского мясокомбината. Рядом с ним в перечне первый зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, президент компании «Евраз» Александр Фролов и другие.

Ранее список находился под грифом «секретно», сейчас этот гриф снят. Объясним, о чем идет речь.

Многие российские и украинские предприниматели, относившиеся к группе лиц «повышенного риска» (относились к категории «политически значимых лиц», находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы), получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в экономику страны в 2008-2012 годах, рассказал ТАСС.

Впрочем, участие в списке не означает, что гражданство может быть отозвано.

Программу получения «золотых паспортов» и гражданства Кипра за инвестиции критиковали давно — за слабый контроль. Этим летом вышла серия расследований телеканала Al Jazeera «Кипрские документы». В ней говорилось о «сомнительных личностях», сумевших получить «золотой паспорт». В перечень вошли десятки высокопоставленных чиновников и их семей, осужденные преступники, люди в бегах и множество личностей, к законности дохода которых есть вопросы.

Расследование вызвало скандал, в результате которого правительство Кипра начало проверки всех получивших «золотые паспорта» с 2002 года. Одновременно кипрские власти ужесточили программу получения гражданства за инвестиции, внедрив более жесткие механизмы борьбы с отмыванием денег. Теперь претенденты должны будут доказать источник происхождения денежных средств и предоставить справку об отсутствии судимости.

Основным условием получения «золотого паспорта» все так же остается вложение в экономику страны минимум 2 млн евро, а также покупка жилой недвижимости на сумму не менее 500 тысяч евро.