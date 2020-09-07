Журналисты рассекретили гражданство владельца сети магазинов «Спар»
Газета Politis привела список 34 владельцев кипрских «золотых паспортов».
В списке значится Антон Белобрагин, владелец сети магазинов «Спар» и Тульского мясокомбината. Рядом с ним в перечне первый зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, президент компании «Евраз» Александр Фролов и другие.
Ранее список находился под грифом «секретно», сейчас этот гриф снят. Объясним, о чем идет речь.
Многие российские и украинские предприниматели, относившиеся к группе лиц «повышенного риска» (относились к категории «политически значимых лиц», находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы), получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в экономику страны в 2008-2012 годах, рассказал ТАСС.
Впрочем, участие в списке не означает, что гражданство может быть отозвано.