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Тульская команда КВН «Сборная бывших» вышла в финал Премьер-лиги
Фото из архива Myslo.

Тульская команда КВН «Сборная бывших» вышла в финал Премьер-лиги

Извиняемся за спойлер: по телевизору игру еще не показали, а мы уже гордимся.

Полуфинальная игра состоялась накануне в Москве. В жюри были известные КВНщики Дмитрий Хрусталев, Михаил Башкатов, Сангаджи Тарбаев, Вадим Галыгин и Дмитрий Кожома.

Помимо нашей команды за путевку в финал сражались «Вологодские Росы» (Нижний Новгород), «+7 ТГСХА» (Тверь), Сборная молодых ученых Росатома (Москва), «Сборная ЧГУ» (Чебоксары) и «19:30» (Ростов-на-Дону).

На сайте Международного союза КВН была текстовая онлайн-трансляция игры. Пара шуток от «Сборной бывших»:

- Ну что-что, а вот комплименты Денис мне всегда умел говорить…
- Да брось, я просто брал название освежителей воздуха и добавлял твоё имя…
- Неправда…
- Не злись, моя альпийская свежесть…

 

- А Дениса не нужно ждать из армии. Потому что жирный астматик не нужен ни бабам, ни в армии.

В финал вышли ребята из Нижнего Новгорода и Москвы. По решению жюри добрали еще две команды: «Улицу Плеханова» и нашу «Сборную бывших». Отметим, что впервые тульская команда КВН стала финалистом телевизионной Премьер-лиги.

О дате выхода полуфинальной игры в эфир Первого канала пока не сообщается.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:21 +2
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