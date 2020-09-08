Двух туляков задержали с урожаем свежей конопли

У мужчин нашли более 7 килограммов наркотического растения.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что двое жителей Куркинского района могут собирать коноплю. В ходе разработки стражи порядка отыскали и задержали автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. В машине нашли растительную массу зеленого цвета.

«Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области исследование подтвердило, что мужчины перевозили совместно собранное наркотическое средство каннабис массой 7,7 кг», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

42-летний неработающий местный житель и его 38-летний подельник доставлены для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.