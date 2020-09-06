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Валентин Бузовкин из Ясногорска прошел в шоу «Голос 60+»

Валентин Бузовкин из Ясногорска прошел в шоу «Голос 60+»

71-летний музыкант блестяще исполнил на итальянском языке песню Лучо Даллы «Памяти Карузо» и заставил развернуться к нему Льва Лещенко!

Шоу «Голос 60+" стартовало на Первом канале 4 сентября. В первом выпуске слепые прослушивания прошел житель Ясногорска Тульской области Валентин Бузовкин. Музыке он посвятил всю жизнь: окончил Тульское музыкальное училище им. Даргомыжского, работал музыкантом в ресторанах в разных городах. На вопрос ведущего, зачем он приехал на «Голос», Валентин Петрович улыбнулся:

- Чем больше возраст, тем больше становишься ребенком. Думаешь, ну ладно, попробую, и хочется как-то испытать свои силы.

Поддержать Валентина Петровича приехала вся его большая семья и внучка Лейла, которая и сама знакома с конкурсами — была участницей «Евровидения», «Новой волны». Она переживала за дедушку больше всех и всё выступление провела со слезами на глазах.

Вокальные данные Валентина Бузовкина оценивали Тамара Гвердцители, Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Елена Ваенга. И Лев Валерьянович повернулся!

- Спасибо вам. Я слушал и думал — сейчас я повернусь, стоит высоченный итальянец с потрясающей шевелюрой… И вдруг — в этом миниатюрном человеке - такая жизненная сила, энергия и такой звук настоящий, красивый, итальянский — бельканто, — прокомментировал Лещенко.

Наблюдаем за участием нашего земляка в конкурсе каждую пятницу на Первом канале!

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