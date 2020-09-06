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Погода в Туле 7 сентября: тепло и пасмурно

Погода в Туле 7 сентября: тепло и пасмурно

Ожидается южный ветер до 3,7 м в секунду. Световой день составит 13 часов 18 минут.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, 7 сентября на территории региона ожидается пасмурная погода, без осадков. 
 
Ветер южный 2-4 м/с. Температура воздуха по области днем +24…+26ºС, ночью +16... +18ºС. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Световой день продлится с 05.48 до 19.06.

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