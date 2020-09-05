В Тульской области немного повысили прожиточный минимум

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Правительством Тульской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за 2 квартал 2020 года.

Теперь прожиточный минимум на душу населения составляет 11 134 рубля, для трудоспособного населения 11 922 рубля, для пенсионеров 9 384 рубля и детей 11 032 рубля. Постановление подписано первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области Валерием Шериным.

Напомним, по основным социально-демографическим группам населения за 1 квартал 2020 года прожиточный минимум составлял 10 553 рубля на душу населения, для трудоспособного населения 11 311 рублей, для пенсионеров 8 937 рублей и детей 10 388 рублей.