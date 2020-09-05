Тульская природоохранная прокуратура выявила пропаганду жестокости к тюленям и моржам

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В ходе мониторинга интернет-сайтов Тульская природоохранная прокуратура выявила два ресурса. Там обнаружили видео, пропагандирующие жестокое насилие по отношению к животным — тюленям и моржам, занесенным в Красную книгу.

При этом, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных влечет за собой уголовную, либо административную ответственность. А закон запрещает распространение сведений, за которые предусмотрено наступление такой ответственности.

«В связи с этим природоохранная прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокуратуры удовлетворены. Доступ к интернет-ресурсам заблокирован», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.