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Под Тулой Кia въехал под грузовик: водитель легковушки погиб
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой Кia въехал под грузовик: водитель легковушки погиб

В ДТП также пострадал пассажир этого автомобиля.

3 сентября в 19.50 на 7-м км автодороги М-2 «Крым» (ГО Тула) 35-летний водитель автомобиля Кia Rio, по предварительной информации, врезался в попутный грузовик.
 
Как сообщили в УГИБДД России по Тульской области, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. 36-летний пассажир с различными травмами был госпитализирован.
 
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:57 +1
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