Под Тулой Кia въехал под грузовик: водитель легковушки погиб

3 сентября в 19.50 на 7-м км автодороги М-2 «Крым» (ГО Тула) 35-летний водитель автомобиля Кia Rio, по предварительной информации, врезался в попутный грузовик.

Как сообщили в УГИБДД России по Тульской области, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. 36-летний пассажир с различными травмами был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.