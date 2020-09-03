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В Туле изменилась структура городской администрации
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле изменилась структура городской администрации

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании гордумы.

Новую структуру в своем докладе представил глава администрации города Дмитрий Миляев. Из структуры администрации выведены должности заместителя главы по транспорту и дорожному хозяйству, а также по градостроительству и архитектуре. Эти функции переданы первому заместителю главы администрации. Также он будет курировать административно-технический надзор.

Одновременно с этим вводится должность заместителя главы администрации по благоустройству и работе с территориями. На него возлагается координация и контроль деятельности главных управлений по территориальным округам и управления по благоустройству. Таким образом, число заместителей Дмитрия Миляева сократится на одну единицу.

Для контроля закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, внутреннего муниципального финансового контроля и контроля за исполнением поручений создается контрольное управление, которое будет подчиняться непосредственно главе администрации.

Отдел административно-хозяйственной работы будет преобразован в протокольный отдел. Из структуры управления по местному самоуправлению и молодежной политике выводится отдел по молодежной политике, его заменит управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения.

Внесение изменений в структуру администрации будет производиться без увеличения общей штатной численности и фонда оплаты труда. Дмитрий Миляев отметил, что вносимые изменения направлены на повышение эффективности работы администрации и укрепление финансовой дисциплины.

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