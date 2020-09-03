Тульские предприниматели могут получить налоговые льготы

Владельцы и арендодатели тульских торговых центров могут получить льготы по налогу на имущество физических лиц.

На неё могут рассчитывать арендодатели нежилых зданий (строений, сооружений), являющихся торговыми центрами (комплексами), или помещений в них, принадлежащих им на праве собственности, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Для этой категории налогоплательщиков предусмотрена льгота в виде уменьшения суммы налога на имущество физлиц. Она предоставляется, начиная с налогового периода 2019 года.

Для оперативного проведения перерасчета налога рекомендуется как можно быстрее обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и подтверждающими документами. Перечень документов и условий, необходимых для предоставления льготы, можно найти здесь.