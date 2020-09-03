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В Алексине присяжные признали виновным мужчину, случайно убившего собутыльника

В Алексине присяжные признали виновным мужчину, случайно убившего собутыльника

Ближайшие девять с половиной лет злоумышленник проведёт в колонии строгого режима.

Доказательства, собранные алексинскими следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему мужчине. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

Как установлено следствием и судом, 14 декабря прошлого года злоумышленник распивал спиртное со своим 36-летним знакомым. Между ними произошла ссора, преступник несколько раз ударил собутыльника по голове.

От полученной закрытой черепно-мозговой травмы несчастный скончался в больнице 22 декабря. Суд приговори злоумышленника к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

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