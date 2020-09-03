В Тульском онкодиспансере начали делать реконструктивные операции молочных желез

Теперь женщины, столкнувшиеся с онкологией, могут за одну операцию избавиться от опухоли и восстановить внешний вид груди.

В среду, 3 сентября, в Тульском областном онкологическом диспансере прошел мастер-класс для хирургов. Его провел ведущий научный сотрудник отделения реконструктивно-пластической хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена Эрик Сарибекян.

Он вместе с сотрудниками тульской клиники провел две реконструктивные операции молочных желез. Одна из них была одномоментной, в течение полутора часов хирурги удалили опухоль и сразу же восстановили грудь имплантом.

Другая – отсроченная, во время удаления новообразования пациентке установили тканевый расширитель. Через некоторое время, во время второго этапа лечения, его также заменят на имплант. Такой метод применяется, если тканей организма недостаточно для одномоментной установки импланта.

Эрик Сарибекян, доктор наук:

– Современные технологии позволяют женщинам не испытывать дискомфорта после лечения онкозаболевания. При реконструктивной операции молочная железа удаляется полностью, но грудь восстанавливается: ткани перемещаются с живота или спины, вставляются импланты. Эти операции можно проводить в один или два этапа.

Реконструктивные операции выполняются, когда нет возможности провести органосохраняющее вмешательство, при котором грудь формируется из оставшейся части молочной железы.

– Противопоказаний у таких операций почти нет. Пациенты быстро восстанавливаются. Мы делаем косметические швы, они сами рассасываются и потом почти незаметны. Специалисты подбирают импланты по форме и размеру, максимально похожие на натуральную грудь, так что женщина не испытывает дискомфорта после операции, – пояснил Эрик Сарибекян.

Раньше реконструктивные операции проводили только в федеральных центрах. В Тульском областном онкологическом диспансере применять такие технологии стали совсем недавно. В этом году подобных операций сделали всего шесть.

Дмитрий Истомин, главный врач онкодиспансера:

– Для Тулы это новый опыт. Но тульские хирурги уже прошли обучение. Сейчас они в силах проводить такие операции, но останавливаться на достигнутом нельзя, нужно постоянно повышать мастерство, оттачивать навыки. Подобные мастер-классы помогают обмениваться опытом со столичными коллегами. Это позволит увеличить количество пациентов, которым мы можем такие услуги оказывать. В планах провести более сотни реконструктивных операций молочных желез в следующем году.

Такая медицинская помощь в регионе востребована. Злокачественное образование молочной железы остается одним из самых распространенных злокачественных опухолей в общей популяции и самым распространенным у женщин. В год в Тульской области выявляется порядка 1000 случаев таких заболеваний. Проведено более 600 операций, 180 из которых – с использованием органосохраняющих технологий.