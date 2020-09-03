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Жительница Суворова подала в суд на МИД РФ за «вынужденный» отдых в Таиланде

Жительница Суворова подала в суд на МИД РФ за «вынужденный» отдых в Таиланде

Женщина утверждает, что ведомство не перечислило ей материальную помощь на сумму более 110 тысяч рублей.

В производстве Суворовского районного суда находится административный иск местной жительницы, ответчиком по которому выступает Министерство иностранных дел России. Женщина просит признать незаконным решение МИДа об отказе в выплате материальной помощи во время пандемии коронавируса.

В иске указано, что с 28 марта по 16 апреля заявительница вместе с мужем и ребенком из-за отмененных авиарейсов не могли улететь из Таиланда. Правительством РФ был утвержден размер материальной помощи для туристов, застрявших за рубежом из-за коронавирусных ограничений.

Как выяснилось, матпомощь женщине не выплатили из-за того, что она неверно указала данные своего паспорта при заполнении электронного заявления на портале Госуслуг. Истица не согласна с позицией ведомства и просит суд взыскать с МИДа 115200 рублей. Судебное заседание состоится 22 сентября, в 14.30.

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