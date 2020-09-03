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Артистичных туляков приглашают в театр-студию «Мюсли»
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Артистичных туляков приглашают в театр-студию «Мюсли»

Попробовать свои силы на театральном поприще могут дети и взрослые.

Театр-студия «Мюсли» приглашает в свои ряды всех желающих освоить актёрское ремесло. Приглашаются школьники 10-17 лет и взрослые 18-30 лет. Кастингов нет, но есть испытательный срок продолжительностью до полутора месяцев. Первое занятие бесплатное.

Театр-студия «Мюсли» – участник и дипломант многочисленных международных фестивалей. На данный момент в гастрольном списке – 11 стран. Команда регулярно принимает участие в городских и областных культурных мероприятиях, ежегодно ставит несколько премьерных спектаклей. В театре проходят занятия по сценическому движению, сценической речи, актерскому мастерству.

Детская группа занимается по понедельникам и средам с 17.00 до 19.00, взрослая – с 18.00 до 20.30. Первый сбор для школьников пройдёт в понедельник, 7 сентября, в 17.00, для взрослых – в четверг, 10 сентября, в 18.00. При себе необходимо иметь сменную обувь, удобную одежду и большую порцию вдохновения и авантюризма.

Место встречи – Городской концертный зал, ул. Советская, 2, аудитория 101. Телефон для справок и записи: 8 (902) 905-99-71.

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