В Туле сотрудники ГИБДД проверили маршрутки с помощью подсадных пассажиров

Полицейские фиксируют все нарушения по ходу маршрута, а на конечной передают эти данные коллегам.

Утром 2 сентября сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Туле провели рейд по пассажирскому транспорту. В том числе, часть маршруток проверяли с помощью подсадных пассажиров.

На остановке в салон садился сотрудник ОГИБДД в гражданской одежде и с помощью камеры телефона фиксировал нарушения водителя во время движения. На конечной вся собранная информация передавалась экипажам, которые составляли на нарушителей административные материалы.

За время этого рейда в общей сложности проверили 67 пассажирских транспортных средств, из них 56 городского, 9 междугородного и 2 межрегионального сообщения. Выявлено 22 нарушения, в числе которых превышение нормативов загрязняющих веществ в выхлопе транспортного средства, отсутствие некоторых документов, технические неисправности, езда без ремня безопасности, пересечение стоп-линии, а также нарушение масочного режима и правил посадки/высадки пассажиров.

Как правило, подобные рейды начинаются одновременно в нескольких местах и продолжаются недолго. Это связано с тем, что водители очень быстро передают своим коллегам информацию о работе гаишников, после чего некоторые вообще сходят с маршрута и предпочитают переждать «облаву».

Стоит отметить, что не все водители признавали факт нарушений. Некоторые спорили и, несмотря на видеосъемку, говорили, что ничего не нарушали, а на видео и вовсе не они, а неизвестные люди.