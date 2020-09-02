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3 сентября возле площади Победы в Тулы ограничат движение

3 сентября возле площади Победы в Тулы ограничат движение

Связано это с праздничными мероприятиями, посвященными Дню окончания Второй мировой войны.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в Туле мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны, 3 сентября будут введены ограничения движения транспорта:

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00:00 до 24:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств с 16:00 до 24:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

 

3 сентября отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны. До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»» от 23 июля 2010 года. Но в апреле 2020 года в данный закон были внесены изменения, согласно которым празднование было перенесено на 3 сентября. Сделано это для «сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Учрежден же этот праздник был 3 сентября 1945 года — на следующий день после капитуляции Японии во Второй мировой войне — Указом Президиума Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но в официальном календаре знаменательных дат он не значился. Только в 2010 году 2 сентября было объявлено памятной датой, в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:00 +2
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