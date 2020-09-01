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Скончался известный тульский артист и режиссёр Алексей Малышев

Скончался известный тульский артист и режиссёр Алексей Малышев

Прощание с Алексеем Александровичем состоится 2 сентября.

В Туле после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался Алексей Александрович Малышев, артист, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, главный режиссер Тульского академического театра драмы (1987-1989).

Уходит в вечность поколение шестидесятников, людей, ощущавших себя частью общего дела, общих идеалов, разумного человечества. А. А. Малышев учился на актерском факультете Школы-студии МХАТ вместе с Е. Евстигнеевым и Е. Урбанским. Природа одарила его статью, голосом, выраженным мужским началом. Конечно, он был герой – Григорий Гай, Платон Кречет, Виктор в «Иркутской истории».

Время диктовало начало новых условий жизни, требовало нового театра, гражданственного, личного, причастного всему, что делается в стране и мире. Алексей Александрович окончил Высшие режиссерские курсы, его учителями были А. Гончаров и Л. Варпаховский, возглавлял театры Ставрополя, Ростова-на-Дону.

Первой постановкой в Туле стал спектакль «Возвращение» по пьесе Т. Чхеидзе – страстный призыв к утраченным ценностям, к правде, истине, добру. Продолжил тему спектакль о Григории Каминском «В июне 37-го» И. Минутко.

Алексей Малышев верил, что не может быть гармонии без любви, без семьи. Мир мужчины и женщины – та ячейка, которая определяет здоровье общества. В свои союзники режиссер привлек С. Моэма («Женское постоянство», 1988, 2016), Н. Птушкину («Сначала я его любила…», 2004), А. Касона («Деревья умирают стоя», 2011), О. Уальда («Веер леди Уиндермир», 2012).

Цельная, яркая, мужественная личность Алексея Александровича Малышева впечатляла всех, кто знал его. Как свое завещание он успел написать книгу воспоминаний «По волнам моей памяти» (2016). А.А. Малышев был удостоен ордена «Знак Почета» (1976), награжден медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» (2002).

Мы скорбим. Нам остается память и благодарность. Выражаем искреннее соболезнование жене – Елена Павловне Малышевой, сыну Александру Алексеевичу Малышеву, родным и близким покойного. Прощание и отпевание состоится 2 сентября, в 14.30. в крематории 3-го кладбища.

Коллектив Тульского академического театра драмы

Редакция Myslo также выражает соболезнования семье и коллегам Алексея Александровича Малышева.

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