Жители села Дедилово получили компенсации за затопленные участки. 100 рублей за сотку

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку по публикации Myslo о затопленном ливнями селе Дедилово. Напомним, из-за сильных дождей 4 июня 2020 года в населенном пункте под воду ушли 55 земельных участков.

Прокуратура установила, что администрация МО Киреевский район «своевременно не провела мероприятия по обеспечению безопасности жителей с. Дедилово при эксплуатации гидротехнических сооружений в условиях возникновении угрозы чрезвычайной ситуации».

Кроме того, дежурный диспетчер-оператор ЕДДС Киреевского района своевременно не передала в МЧС информацию о подтоплении участков. Это не позволило незамедлительно провести аварийно-спасательные работы. За это нарушение женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Межрайонный прокурор внес главе администрации МО представление, одно из требований которого была единовременная выплата материальной помощи владельцам пострадавшим участков.

Как сообщили Myslo в администрации МО, компенсацию на общую сумму 75250 рублей в итоге получили 27 человек.

Ее выплатили из расчета 100 рублей за одну сотку.

Минимальная сумма компенсации составила 560 рублей, максимальная — 4000 рублей.

Как пояснили в администрации, выплату получили не все владельцы, а только те, которые потеряли урожай. В основном это был картофель.