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Комитет по ветеринарии прокомментировал вспышку африканской чумы свиней в Тульской области

Комитет по ветеринарии прокомментировал вспышку африканской чумы свиней в Тульской области

Случаи зафиксированы в Суворовском районе.

Ранее Myslo сообщал, что в Тульской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Региональный комитет по ветеринарии прокомментировал это:

– После получения информации о случае падежа свиней в одном из личных подсобных хозяйств деревне Камышенка Суворовского района ветеринарные специалисты ГУ ТО «Суворовское МОВ» совместно с представителями администрации муниципального образования выехали на место для отбора проб на африканскую чуму свиней у умерших животных. Диагноз был подтвержден лабораторно. В хозяйстве и на прилегающей территории незамедлительно были предприняты карантинные меры для предотвращения распространения заболевания.

Ситуация находится на контроле министерства сельского хозяйства региона.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:03 +2
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