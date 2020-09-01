Комитет по ветеринарии прокомментировал вспышку африканской чумы свиней в Тульской области

Ранее Myslo сообщал, что в Тульской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Региональный комитет по ветеринарии прокомментировал это:

– После получения информации о случае падежа свиней в одном из личных подсобных хозяйств деревне Камышенка Суворовского района ветеринарные специалисты ГУ ТО «Суворовское МОВ» совместно с представителями администрации муниципального образования выехали на место для отбора проб на африканскую чуму свиней у умерших животных. Диагноз был подтвержден лабораторно. В хозяйстве и на прилегающей территории незамедлительно были предприняты карантинные меры для предотвращения распространения заболевания.

Ситуация находится на контроле министерства сельского хозяйства региона.