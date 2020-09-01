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Тесты на наркотики, доплаты и ОСАГО: что изменится в России с сентября

Тесты на наркотики, доплаты и ОСАГО: что изменится в России с сентября

Выплаты учителям, новые правила ОСАГО и другие важные нововведения вступят в России с начала осени.

 

Школы: надбавки учителям и бесплатное горячее питание

С 1 сентября за классное руководство учителя получат федеральную надбавку в 5 000 рублей к зарплате. Правительство России выделит на эти цели дополнительно около 213 млн рублей, а общий объем федеральных средств на доплаты педагогам в текущем году составит почти 25 млрд рублей.

Ученики начальных классов будут получать бесплатное горячее питание. Финансирование будет идти за счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, а отвечать за обеспечение горячим питанием станет учредитель школы.

Возврат кредитной страховки

Вернуть часть страховки теперь можно, если вы досрочно погасили кредит. Расчет суммы к выплате производится пропорционально истекшему периоду страхования. Для этого застрахованное лицо должно заявить о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису.

Обанкротиться теперь проще

Вступивший в силу закон о внесудебном порядке признания граждан банкротами касается граждан (физлиц), сумма долгов которых составляет от 50 до 500 тыс. рублей. Они смогут объявить себя банкротами бесплатно, если в отношении них прекращено исполнительное производство, то есть если пристав не нашел у заемщика ни имущества, ни денег, на которые может быть обращено взыскание. Заявление о банкротстве в этом случае надо подать в МФЦ. Как только его примут, гражданин освобождается от штрафов и через полгода его признают банкротом. В эти полгода человек не сможет получать займы и кредиты, выдавать поручительства и заключать другие обеспечительные сделки.

Если в этот период у гражданина существенно исправится материальное положение, он должен будет в течение пяти дней уведомить об этом МФЦ. 

Принудительное исключение ИП из ЕГРИП

Закон «О государственной регистрации», которые вступил в силу, разрешает принудительно исключать из Единого реестра индивидуальных предпринимателей недействующих ИП. Таковыми они будут считаться, если, например, в течение 15 месяцев не предоставляли отчетность, имеют недоимку и задолженность.

Расширение тарифного коридора по ОСАГО

Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы ОСАГО для водителей с разным уровнем риска.

Новые тарифы начнут действовать с 5 сентября. Базовые ставки страховки для легковых автомобилей, оформленных на физических лиц, изменятся на 10% в обе стороны и составят от 2471 рубля до 5436 рублей.

Для автомобилей, оформленных на юрлиц, страховой коридор увеличится на 20% в сторону повышения и понижения. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.

Изменения позволят учитывать особенности вождения при покупке страховки. 

Иностранные собственники жилья в России смогут выступать принимающей стороной для своих родственников

 

Соответствующий закон вступит в силу с 7 сентября и позволит иностранным владельцам жилья в России предоставлять родственникам свое жилье для фактического проживания. Ранее это могли делать только высококвалифицированные специалисты.

Наказание поближе к родственникам

С 29 сентября осужденные могут подать заявление о переводе в колонию, расположенную ближе к месту жительства родственников. Это можно будет сделать по решению УФСИН России на основании письменного заявления осужденного. Если в этом регионе размещение невозможно, перевод сделают в наиболее ближайшее учреждение. Совершить такой перевод можно будет только один раз за срок. 

Воспользоваться такой возможностью не смогут осужденные, у которых может закончиться срок в процессе его перемещения из одного исправительного центра в другой.

Лекарственный реестр

С 1 сентября начнется внедрение Федерального регистра граждан, у которых есть право на получение лекарственных препаратов, медизделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет средств федерального или регионального бюджетов. Он будет обновляться не реже одного раза в год.

Реестр позволит избежать ситуаций, когда в том или ином регионе вдруг заканчиваются бесплатные лекарства для льготных категорий.

Тест на наркотики

С 1 сентября школьников будут по-новому тестировать на наркотики. В частности, изменился перечень запрещенных веществ, на которые проверят подростков. Участников будут проверять на наличие следов опиатов, каннабиноидов, амфетамина и метамфетамина, синтетических катинонов, кокаина, метадона, барбитуратов и еще нескольких веществ.

При получении отрицательного результата тестирования, но наличия сомнений врач может направить школьника на повторное обследование.

О результатах тестирования несовершеннолетних будут оповещать родителей. Ранее, если ребенку исполнилось 15 лет, это считалось врачебной тайной и оставалось запретным даже для ближайших родственников.

Тестирование, правда, добровольное и проводится среди школьников с согласия родителей, если школьникам исполнилось 13 лет, и самих учеников, если они старше 15 лет.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:45 0
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