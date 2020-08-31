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Туляки могут запретить кредиторам продавать их долги коллекторам
Фото pixabay.com.

Туляки могут запретить кредиторам продавать их долги коллекторам

Эти условия должны быть прописаны в договоре, напоминает Банк России.

Заемщики при получении кредита или займа имеют право запретить или разрешить кредитору продавать долг третьим лицам — коллекторам или другим банкам, МФО или КПК. 

При этом, если клиент против переуступки долга, финансовая организация не должна отказывать ему в получении кредита. Более того, он может взять договор домой и ознакомиться с ним в спокойной обстановке в течение пяти рабочих дней. За это время условия кредитования измениться не могут.

«Если банк или любая другая финансовая организация не дает возможности выбора или отказывается выдавать кредит из-за того, что вы против передачи долга третьим лицам, — жалуйтесь в Банк России. Также вы можете обратиться с обращением к регулятору, если ваш был долг продан, несмотря на запрет», — отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

За 6 месяцев 2020 года жители Тульской области получили в банках кредитов на сумму 56,9 млрд рублей. Подавляющее большинство кредитов взято в российских рублях.

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