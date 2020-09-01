В Тульской области шантажист решил заработать на болтливости коллеги

Изображение Sammy-Williams с сайта Pixabay.

В Щекинском районе полиция выясняет детали необычного мошенничества. По предварительной информации, на работе мужчина поделился с коллегами предположением о том, что мог во время ночной поездки выехать на полосу встречного движения. Также он добавил, что боится, если об этом происшествии узнают посторонние люди или правоохранительные органы.

Беседу случайно услышал злоумышленник и спустя значительное время после разговора решил «подзаработать», так как ему были нужны деньги. Позвонив потерпевшему с незнакомого номера, он сказал, что знает о нарушении, и предложил заплатить за молчание.

«При этом злоумышленник сообщил, что за сокрытие нарушения мужчине может грозить куда более серьезное наказание, чем предусмотрено законом за сам факт деяния, и указал номер банковской карты для перевода денег. На нее потерпевший перечислил 95 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Через некоторое время потерпевший решил, что его могут продолжать шантажировать, и обратился в полицию. Сотрудники отдела МВД по номерам телефона и карты получили основания полагать о причастности к мошенничеству 38-летнего мужчины.

Эта версия подтвердилась. Подозреваемый признался в содеянном, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ.