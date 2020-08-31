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В Туле два собственника объекта культурного наследия уклонялись от охранных обязательств
Фото: yandex.ru/maps

В Туле два собственника объекта культурного наследия уклонялись от охранных обязательств

Судебные приставы нашли их и предупредили об уголовной ответственности.

На исполнении у зареченских приставов находилось исполнительное производство в отношении граждан П. и Е. Суд, как долевых собственников, обязал их исполнить обязательства по сохранению 1/6 доли объекта культурного наследия «Дом, в котором в 1901 году жил писатель Вересаев Викентий Викентьевич, высланный в Тулу под надзор полиции».
 
Ранее с ними было заключено охранное обязательство по использованию помещений недвижимого памятника истории и культуры, его сохранению в соответствии с актом технического состояния памятника истории и культуры, и плана работ по его благоустройству.
 
«От выполнения своих обязательств должники всячески уклонялись, игнорировали судебные заседания, затем скрывались от сотрудников органов принудительного исполнения, не проживали по месту регистрации, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объявлении должников в исполнительный розыск», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тульской области.
 
Приставам удалось установить где находятся должники. Им довели требования решения суда о необходимости исполнения обязательств по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Кроме того, им вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности при дальнейшем уклонения от исполнения решения суда.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:59 +2
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