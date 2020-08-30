Какие дома Тулы будут обесточены 31 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Вильямса, 30, 32,
- ул. Новомосковская, 13-а, 17, 19, 19-а, 26, 15, 21,
- ул. Кауля, 3 к. 1, 3 к. 2,
- ул. Шишкина, 31,
- ул. Комсомольская, 20,
- ул. Штыковая, 41, 45, 47, 49-а, 43,
- ул. Баженова, 8, 10,
- Мясново: Одоевское шоссе, 28, 30, 32, 34,
- ул. Болотова, 69,
- 4-й пр-д, 66,
- 6-й пр-д, 69, 71,
- ул. 2-я Волоховская, 1-19,
- 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
- 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. Овражная, 2-12 (чётн.),
- пер. 4-й Волоховский,
- ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.), 20,
- 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,
- п. Менделеевский: ул. Жданова, 3, 2-10 (чётн.), 10-а,
- ул. Кирова, 2, 3, 4, 5,
- ул. Калинина, 1-б,
- пер. Пушкинский, 5,
- пер. Лермонтовский, 2,
- ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
- ул. Скуратовская, 137, 141, 135, 137/1, 119, 115, 117, 133, 123.
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