COVID-19 в Тульской области: за сутки – 30 заражений и два летальных исхода

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По данным федерального оперативного штаба, за сутки в Тульской области зарегистрировано 30 заражений COVID-19. 39 человек успешно выздоровели.

Таким образом, общее число заражений по данным на 30 августа – 9226, число выздоровлений – 8039. За сутки в регионе скончались два пациента с COVID-19. Общее число летальных исходов – 320.