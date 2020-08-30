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COVID-19 в Тульской области: за сутки – 30 заражений и два летальных исхода
Фото из архива MySlo

COVID-19 в Тульской области: за сутки – 30 заражений и два летальных исхода

39 пациентов с подтверждённым коронавирусом успешно победили болезнь.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в Тульской области зарегистрировано 30 заражений COVID-19. 39 человек успешно выздоровели.

Таким образом, общее число заражений по данным на 30 августа – 9226, число выздоровлений – 8039. За сутки в регионе скончались два пациента с COVID-19. Общее число летальных исходов – 320.

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