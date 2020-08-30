В Туле ночью произошли две аварии с участием автомобилей каршеринга

Фото: instagram.com/tula.chp/

В 23.30, на ул. Болдина в Туле, 37-летний водитель Kia Sportage, совершая разворот, столкнулся с каршеринговым Volkswagen Polo под управлением молодого человека 1994 года рождения.

Как уточнили сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области, в результате аварии водитель Kia получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Ещё одна авария с каршеринговой легковушкой той же марки произошла в поселке Плеханово. По предварительным данным, у машины на ходу лопнуло колесо. Информации о пострадавших не поступало.