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Алексей Дюмин поздравил тульских шахтеров с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил тульских шахтеров с профессиональным праздником

Губернатор пожелал горнякам здоровья и успехов в их нелегкой работе.

30 августа в России отмечается День шахтёра. Глава Тульской области Алексей Дюмин адресовал поздравление работникам и ветеранам горнодобывающей отрасли:

«В Тульской области непростой труд шахтера всегда считался почетным. Это работа для стойких, волевых людей, которые не боятся сложных и порой опасных задач.

Десятки лет назад благодаря горнякам на тульской земле появились города и поселки, которые и по сей день развиваются, внося серьезный вклад в экономику региона.

Крепкие трудовые традиции, заложенные шахтерами, продолжают жить в Тульской области на предприятиях строительной индустрии и других сфер. Благодарю всех, кто посвятил жизнь этой мужественной профессии, за профессионализм, трудолюбие и мастерство. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!»

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сегодня, в 10:03 +3
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