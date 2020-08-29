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Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев: «Качественных дорог в городе становится больше»
Фото пресс-службы администрации города.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев: «Качественных дорог в городе становится больше»

Сегодня, 29 августа, на ул. Демонстрации прошла приемка работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Участие в ней приняли глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Дмитрий Борисов, заместитель председателя гордумы Анастасия Дементьева, депутаты Владимир Абакумов, Александр Фаистов, представители Привокзального и Советского территориальных округов, общественники, жители и др. члены комиссии.

Протяженность отремонтированного участка — более 2,5 км, общая площадь дорожного покрытия — 38,227 тыс. кв. м.

В ходе работ подрядчик отремонтировал покрытие проезжей части, съезды и примыкания на прилегающие улицы, установил бортовые камни и смотровые колодцы, обустроил тротуары, остановочные площадки, установил остановочные павильоны и дорожные знаки.

Дмитрий Борисов сообщил главе администрации и всем присутствующим, что на одном из участков ул. Демонстрации вообще отсутствовал тротуар. Теперь, после его устройства, есть возможность пройтись от ул. Советской до окраины города пешком.

Дмитрий Миляев отметил необходимость организации еще одного пешеходного перехода на участке от ул. Дм. Ульянова до ул. Путейской и поручил управлению по транспорту и дорожному хозяйству проработать данный вопрос.

 

Всего в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Туле до 1 октября должны отремонтировать девять участков автомобильных дорог общей протяженностью свыше 11 км. В настоящее время работы полностью завершены и комиссионно приняты на 6 объектах (с учетом ул. Демонстрации). На 3 объектах ремонт продолжается.

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Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 1
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 2
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 3
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 4
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 5
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 6
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 7
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 8
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 9
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 10
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 11
Приемка работ по ул.Демонстрации, Фото: 12
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