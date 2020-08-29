ХК «Академия Михайлова» сыграет в Новомосковске с «Крыльями Советов»

30 августа в Новомосковске «Академия Михайлова» сыграет с представителем МХЛ — московскими «Крыльями Советов». Команды уже встречались этим летом. Тогда победа досталась «Крыльям» — 3:1.

Товарищеский матч состоится в Ледовой арене на ул. Пионерской, 4-а. Начало в 13.00.