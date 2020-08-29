Фото из архива Myslo.
ХК «Академия Михайлова» сыграет в Новомосковске с «Крыльями Советов»
Билеты на матч можно получить бесплатно.
30 августа в Новомосковске «Академия Михайлова» сыграет с представителем МХЛ — московскими «Крыльями Советов». Команды уже встречались этим летом. Тогда победа досталась «Крыльям» — 3:1.
Товарищеский матч состоится в Ледовой арене на ул. Пионерской, 4-а. Начало в 13.00.
Чтобы попасть на игру, нужно забронировать бесплатный билет по ссылке (но не более пяти в одни руки). Электронное бронирование нужно предъявить при входе на матч. Также при себе необходимо иметь удостоверение личности — фамилия в паспорте должна совпадать с фамилией при бронировании.
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