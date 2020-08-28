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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения

Поздравление опубликовано на официальном сайте АЮР.

28 августа день рождения отмечает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравляет Алексея Дюмина:

– Ваша эффективная и плодотворная работа, направленная на благо  жителей Тульской области, заслуживает искреннего уважения.
Успехи региона напрямую связаны с Вашей энергией и целеустремленностью, умением стратегически мыслить, ставить и решать масштабные задачи. 
Убежден, что Ваш профессионализм, государственный подход к делу и колоссальный опыт и в дальнейшем будут способствовать достижению самых высоких результатов в Вашей многогранной деятельности на благо вверенного Вам региона.
Желаю, чтобы каждый день дарил Вам радость и счастье! Крепкого здоровья, благополучия, добра Вам и Вашим близким!

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