Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения

28 августа день рождения отмечает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравляет Алексея Дюмина:

– Ваша эффективная и плодотворная работа, направленная на благо жителей Тульской области, заслуживает искреннего уважения.

Успехи региона напрямую связаны с Вашей энергией и целеустремленностью, умением стратегически мыслить, ставить и решать масштабные задачи.

Убежден, что Ваш профессионализм, государственный подход к делу и колоссальный опыт и в дальнейшем будут способствовать достижению самых высоких результатов в Вашей многогранной деятельности на благо вверенного Вам региона.

Желаю, чтобы каждый день дарил Вам радость и счастье! Крепкого здоровья, благополучия, добра Вам и Вашим близким!