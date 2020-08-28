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Мэр Тулы Ольга Слюсарева: «Безопасность школьников – первостепенная задача»
Фото пресс-службы Тульской городской Думы и Дмитрия Дзюбина.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева: «Безопасность школьников – первостепенная задача»

Глава города проверила обеспеченность тульских школьников средствами защиты и присоединилась к благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

28 августа глава города Тулы Ольга Слюсарева и член Общественного совета муниципального образования город Тула Светлана Комиссарова посетили структурное подразделение центра образования № 6 на Косой Горе.

В Туле в рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году проводится мониторинг обеспеченности образовательных учреждений средствами индивидуальной защиты. Контроль осуществляют мобильные группы из депутатов Тульской городской Думы и общественников.

– Обеспечение максимальной безопасности детей в школах и детских садах — задача первостепенная. Это связано с необходимостью не допустить распространение коронавирусной инфекции, — подчеркнула мэр. — Сегодня мы посетили косогорскую школу. В образовательном учреждении на высоком уровне проведены все подготовительные работы, в достаточном объеме закуплены необходимые средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, дозаторами с антисептиком для обработки рук, приборы для обеззараживания воздуха и дезинфицирующие средства.

Как рассказала директор центра образования Снежана Трунова, согласно рекомендациям Роспотребнадзора скорректировано расписание уроков и перемен, посещения столовой, за каждым классом закреплено отдельное помещение. Будут соблюдены и другие дополнительные санитарные правила.

В этом году косогорская школа примет 152 первоклассника, всего же обучаться здесь в 2020-2021 учебном году будут 1443 ученика.

Также глава города Тулы Ольга Слюсарева присоединилась к благотворительной акции «Собери ребенка в школу», которая проводится в Туле в рамках партийного проекта «Новая школа».

Мэр вручила наборы первоклассника и подарки детям из многодетных семей, проживающим на Косой Горе. Ольга Слюсарева пожелала будущим школьникам новых друзей, интересной учебы и хороших оценок.

– Депутаты Тульской городской Думы уже не первый год участвуют в этом мероприятии, — рассказала градоначальница. — Это настолько приятно — вручать подарки. Мы видим улыбки на лицах детей, как загораются их глаза. Такие эмоции — самая большая награда от юных туляков за доброе дело.

Мама первоклассницы Аллы Чернавиной поблагодарила главу города Тулы за помощь:

– У меня пятеро детей, четверо из них — школьники. Ежегодные сборы в школу ощутимо влияют на семейный бюджет, — поделилась Екатерина Чернавина. — Мы очень благодарны за подарки. Это не только помощь родителям, но и приятные впечатления будущих школьников о новом этапе жизни.

В Туле благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно в преддверии нового учебного года и уже стала доброй традицией.

 

 

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:14 0
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