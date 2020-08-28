К кому из общественников туляки смогут обратиться в сентябре
В Общественной палате пройдут личные приемы граждан.
Утвержден график приема населения членами Общественной палаты Тульской области на сентябрь. Он выглядит так:
- 2 сентября – Александр Симонов, комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения,
- 9 сентября – Ирина Батанина, комиссия по взаимодействию с общественными советами и ОНК,
- 16 сентября – Галина Фомина, председатель Общественной палаты Тульской области,
- 23 сентября – Валерий Московский, комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни,
- 30 сентября – Вадим Баранов, комиссия по экологии и охране окружающей среды.
Приемы пройдут с 10.00 до 12.00 по адресу: пр. Ленина, 49, 2-й этаж. Запись проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru.
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