новости
новости
Регистрация
К кому из общественников туляки смогут обратиться в сентябре

К кому из общественников туляки смогут обратиться в сентябре

В Общественной палате пройдут личные приемы граждан.

Утвержден график приема населения членами Общественной палаты Тульской области на сентябрь. Он выглядит так:

  • 2 сентября – Александр Симонов, комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения,
  • 9 сентября – Ирина Батанина, комиссия по взаимодействию с общественными советами и ОНК,
  • 16 сентября – Галина Фомина, председатель Общественной палаты Тульской области,
  • 23 сентября – Валерий Московский, комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни,
  • 30 сентября – Вадим Баранов, комиссия по экологии и охране окружающей среды.

Приемы пройдут с 10.00 до 12.00 по адресу: пр. Ленина, 49, 2-й этаж. Запись проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:48 0
Другие статьи по темам
Событие
прием гражданобращения гражданличный приемобщественникиОбщественная палата Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Регоператор «МСК-НТ» в третий раз выступил партнёром акции «Вода России» в Кондуках
Регоператор «МСК-НТ» в третий раз выступил партнёром акции «Вода России» в Кондуках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.