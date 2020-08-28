К кому из общественников туляки смогут обратиться в сентябре

Приемы пройдут с 10.00 до 12.00 по адресу: пр. Ленина, 49, 2-й этаж. Запись проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru.

Утвержден график приема населения членами Общественной палаты Тульской области на сентябрь. Он выглядит так: