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В знаменитых Романцевских горах прошла масштабная уборка в рамках акции «Вода России»

В знаменитых Романцевских горах прошла масштабная уборка в рамках акции «Вода России»

Уникальные пейзажи Романцевских гор привлекают внимание не только местных жителей, но и огромного количества россиян.

28 августа в природно-антропогенной особо охраняемой территории — Романцевских горах в рамках национального проекта «Экология» прошла масштабная Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России».
 
 
Участие в уборке одной из главных достопримечательностей региона приняли заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов, директор Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин, экологи, активисты и более 500 волонтеров.
 
Сергей Егоров, заместитель губернатора Тульской области:
 

Сергей Егоров.

- Уникальные пейзажи Романцевских гор привлекают внимание не только местных жителей, но и огромного количества россиян. С каждым годом сюда приезжает все больше туристов. Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым уделяется большое внимание сохранению и развитию природного комплекса. Месяц назад Романцевские горы вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Отрадно, что акция «Вода России» проходит именно в Романцевских горах, и с каждым годом она привлекает все больше неравнодушных к экологии людей.

 
Более 500 участников акции собрали мусор, имеющийся на территории. Он был отсортирован направлен на станции обработки отходов.
 
 
Директор Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин:
 

Роман Минухин.

Регион — в числе крупнейших промышленных центров России, вопросы защиты окружающей среды здесь имеют особую важность. В рамках нацпроекта «Экология» в Тульской области в 2020 году начали расчищать два водоема: реку Ока в городе Белев, и реку Упа в поселке Одоев. Мероприятия проекта «Сохранение уникальных водных объектов» позволят восстановить санитарное состояние рек, увеличить их пропускную способность, стабилизировать водный режим и уже в 2021 году улучшить экологические условия для 18 тыс. человек, которые проживают вблизи этих рек. Для озер Романцевских гор таких кардинальных мер пока не требуется, достаточно лишь не допускать разрушений и захламления.

 
Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров выразил уверенность, что объединенными усилиями органов власти, участвующих в акции компаний, волонтеров и приезжающих отдыхать людей получится улучшить экологическую обстановку Романцевских гор. Сейчас правительством Тульской области и губернатором Алексеем Дюминым ведется работа с потенциальными инвесторами, которые помогут нам сделать это место не только красивым, но им комфортным для пребывания туристов.
 
Юрий Панфилов, министр природных ресурсов и экологии Тульской области: 
 
Юрий Панфилов.

Юрий Панфилов.

- Кондуки - легендарное место. Это уникальный природный заповедник, который появился благодаря человеку: это были угольные шахты и они стали уникальной изюминкой Тульской области, о которой с каждым днем узнает все больше жителей России, и не только. 

 
Екатерина Геролева волонтер Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» считает, что подобные акции в Кондуках очень важны.
 

Екатерина Геролева.

- Нужно привлечь максимальное количество людей на помощь природе, на предотвращение свалок, на улучшение экологической среды в этой зоне отдыха. Участвую уже второй раз и тогда и сейчас все очень понравилось. В это раз уже немного глубже все это воспринимаю.

 
 

 

Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза — одно из знаковых мест Тульской области. Они расположены рядом с д. Кондуки и представляют собой группу затопленных карьеров, общая площадь которых составляет не менее 1 гектара. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.
Романцевские горы — уникальная природно-антропогенная территория местного (муниципального) значения, расположенного на месте бывшего Ушаковского разреза, между д. Кондуки, д. Волково, д.Ушаково.
 
На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Территория имеет удачное географическое расположение, удаленность от г. Тулы — 81 км, от г. Москвы — 230 км.
 
28 июля 2020 г. Романцевские горы вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив. Отборочная комиссия работала под председательством специального представителя Президента Р. Ф. по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
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Акция в Кондуках 28.08.2020, Фото: 2
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 21:16 +1
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