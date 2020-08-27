В Туле лжесвященник выманил у пенсионерки 290 тысяч рублей

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Преступник знал свою жертву с детства и решил воспользоваться ее набожностью.

Сотрудники регионального уголовного розыска задержали 30-летнего мужчину, который обманул знакомую 83-летнюю пенсионерку. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина посещала церковь и была всегда готова помочь нуждающимся.

Мужчина звонил потерпевшей, представлялся священнослужителем и просил помочь его приходу.

Пенсионерка отзывалась с готовностью, переводя деньги на указанный лжесвященником номер банковской карты. Преступник неоднократно связывался со своей жертвой, каждый раз придумывая новые поводы для выманивания денег, а через некоторое время стал обращаться уже и от имени других связанных с церковью людей.

Женщина рассказывала о той помощи, которую оказывает, своим знакомым. Они и обратили внимание на странность ситуации, заподозрив мошенничество.

«После поступления информации в органы внутренних дел оперативники провели мероприятия по установлению обстоятельств происходящего. Сотрудники уголовного розыска сумели определить личность и местонахождение звонящего, выяснить, что он имитирует разные голоса для общения с жертвой мошенничества, что позволяло ему обращаться к пенсионерке под разными именами», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.