Как «следователь» и «банковский сотрудник» обманывают туляков

IP-телефония позволяет создавать иллюзию звонка с реальных номеров банков и правоохранительных органов. Не ведитесь на обман!

Они действуют быстро и бесцеремонно, в ход идет откровенное вранье, главное – втереться в доверие и заставить человека поверить. А благодаря современным технологиям проще, чем кажется.

Изворотливость мошенников наглядно демонстрируют многочисленные истории жителей Тулы и области. Мошенники с первых секунд начинают накалять ситуацию, сбивая с толку мнимой заботой. Например, начинают с вопроса, в котором не сразу услышишь подвох: «Подтверждаете ли вы, что указанный номер (иной) телефона привязан к счетам и картам?» В этот момент стоит положить трубку и перезвонить в банк.

Если вы продолжили разговор, то (это всего лишь один из возможных сценариев мошенников) собеседник сообщает: с вашего счета пытаются перевести деньги неизвестному вам лицу. Конечно, вы перевод не совершали. О чем сообщаете, и вас переключают на «профильного» специалиста. Чтобы убедить, что вы разговариваете с сотрудником банка, мошенники напомнят, что не интересуются номерами договоров, cvc-кодами и паролями. И ведь могут не спросить их!

Слова мошенников непредсказуемы и реалистичны. В одной из последних историй легенда была такая: якобы служба безопасности Сбербанка России разыскивает сотрудника, который «сливает» преступникам информацию о клиентах и оформляет на них левые кредиты.

Для пущей убедительности еще и СМС присылают с номера 900 (официального номера Сбербанка). А если и после этого остаются сомнения, то против вас применят «козырную карту» – звонок от «следователя» с якобы реального номера УВД по Тульской области. Если вы наберете этот номер в поисковике, то действительно его найдете.

«Сотрудники банка» спросят, готовы ли вы сотрудничать. Если нет, предложат записать «официальный» голосовой отказ и подтвердить, что вы сами будете нести ответственность за возможные действия мошенников в отношении вас. Если жертва отказывается от «сотрудничества», ее «глушат» информацией о том, что уже отображено на ее имя несколько онлайн-заявок на кредиты. Псевдоследователь запугает статьями УК РФ о тайне следствия и ответственности за ее разглашение, причем не только для вас, но и для тех, кому это расскажете. Поэтому многие потерпевшие предпочитают молчать…

Если вы попросите заблокировать счета, вам расскажут, что это невозможно, так как «злодей-сотрудник» всё предусмотрел, поэтому «лучше» поменять лицевой счет – перевести все средства на временный счет. В целях оказания «помощи следствию» могут еще и попросить оформить кредит офлайн – при личном посещении офиса банка. При этом, конечно же, не разрешат ничего спрашивать у сотрудников в офисе – среди них может быть «мошенник».

Единственный возможный способ защититься от обмана: не верить тому, что говорят по телефону незнакомцы.

Не нужно в этом случае спешить. Запишите имена и должности людей, с которыми вы разговариваете, и прервите разговор. Позвоните на горячую линию банка и правоохранительного ведомства и попросите связать вас с названными сотрудниками. Вероятно, либо таких людей в реальности не будет существовать, либо они будут не в курсе рассказанных мошенниками историй. А значит, вы избежите потери денег и нервов.