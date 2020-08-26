новости
новости
Регистрация
Как «следователь» и «банковский сотрудник» обманывают туляков
IP-телефония позволяет создавать иллюзию звонка с реальных номеров банков и правоохранительных органов. Не ведитесь на обман!

Как «следователь» и «банковский сотрудник» обманывают туляков

Телефонное мошенничество – идеальное преступление: обмануть жертву легко, найти злоумышленников иногда просто невозможно.

Они действуют быстро и бесцеремонно, в ход идет откровенное вранье, главное – втереться в доверие и заставить человека поверить. А благодаря современным технологиям проще, чем кажется.

Изворотливость мошенников наглядно демонстрируют многочисленные истории жителей Тулы и области. Мошенники с первых секунд начинают накалять ситуацию, сбивая с толку мнимой заботой. Например, начинают с вопроса, в котором не сразу услышишь подвох: «Подтверждаете ли вы, что указанный номер (иной) телефона привязан к счетам и картам?» В этот момент стоит положить трубку и перезвонить в банк.

Если вы продолжили разговор, то (это всего лишь один из возможных сценариев мошенников) собеседник сообщает: с вашего счета  пытаются перевести деньги неизвестному вам лицу. Конечно, вы перевод не совершали. О чем сообщаете, и вас переключают на «профильного» специалиста. Чтобы убедить, что вы разговариваете с сотрудником банка, мошенники напомнят, что не интересуются номерами договоров, cvc-кодами и паролями. И ведь могут не спросить их!

Слова мошенников непредсказуемы и реалистичны. В одной из последних историй легенда была такая: якобы служба безопасности Сбербанка России разыскивает сотрудника, который «сливает» преступникам информацию о клиентах и оформляет на них левые кредиты.

Для пущей убедительности еще и СМС присылают с номера 900 (официального номера Сбербанка). А если и после этого остаются сомнения, то против вас применят «козырную карту» – звонок от «следователя» с якобы реального номера УВД по Тульской области. Если вы наберете этот номер в поисковике, то действительно его найдете.

«Сотрудники банка» спросят, готовы ли вы сотрудничать. Если нет, предложат записать «официальный» голосовой отказ и подтвердить, что вы сами будете нести ответственность за возможные действия мошенников в отношении вас. Если жертва отказывается от «сотрудничества», ее «глушат» информацией о том, что уже отображено на ее имя несколько онлайн-заявок на кредиты. Псевдоследователь запугает статьями УК РФ о тайне следствия и ответственности за ее разглашение, причем не только для вас, но и для тех, кому это расскажете. Поэтому многие потерпевшие предпочитают молчать… 

Если вы попросите заблокировать счета, вам расскажут, что это невозможно, так как «злодей-сотрудник» всё предусмотрел, поэтому «лучше» поменять лицевой счет – перевести все средства на временный счет. В целях оказания «помощи следствию» могут еще и попросить оформить кредит офлайн – при личном посещении офиса банка. При этом, конечно же, не разрешат ничего спрашивать у сотрудников в офисе – среди них может быть «мошенник».

Единственный возможный способ защититься от обмана: не верить тому, что говорят по телефону незнакомцы.

Не нужно в этом случае спешить. Запишите имена и должности людей, с которыми вы разговариваете, и прервите разговор. Позвоните на горячую линию банка и правоохранительного ведомства и попросите связать вас с названными сотрудниками. Вероятно, либо таких  людей в реальности не будет существовать, либо они будут не в курсе рассказанных мошенниками историй. А значит, вы избежите потери денег и нервов.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:20 +3
Другие статьи по темам
Событие
мошенничество
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Учебный год по-новому: как изменится жизнь тульских школьников из-за коронавируса?
Учебный год по-новому: как изменится жизнь тульских школьников из-за коронавируса?
Россиян предупредили о вспышках опасного гриппа с началом учебного года
Россиян предупредили о вспышках опасного гриппа с началом учебного года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.